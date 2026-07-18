2026-cı ilin sonunda bu bürclər varlana bilər
Astroloqların proqnozuna görə, 2026-cı ilin sonuna qədər Buğa, Şir, Əqrəb və Oğlaq bürcləri maliyyə baxımından daha uğurlu dövr keçirə bilər. Bildirilir ki, bu bürclərin nümayəndələri yeni gəlir mənbələri əldə etmək, karyerada irəliləmək və gəlirli layihələrdən qazanc qazanmaq imkanı ilə qarşılaşacaqlar.
Day.Az xəbər verir ki, proqnozlara əsasən, Buğa bürcü uzun müddətdir üzərində çalışdığı layihələrin bəhrəsini görə, maaş artımı və ya yeni iş təklifi ala bilər.
Şir bürcü isə liderlik keyfiyyətləri sayəsində uğurlu əməkdaşlıqlar quraraq gəlirlərini artırmaq şansı qazana bilər.
Əqrəb bürcü üçün investisiyalar, biznes və əlavə qazanc mənbələri ön plana çıxır. Riskləri düzgün qiymətləndirən Əqrəblərin ilin sonunadək əhəmiyyətli maliyyə uğuru əldə edə biləcəyi bildirilir. Oğlaq bürcünün nümayəndələrinin isə zəhmətlərinin qarşılığını vəzifə yüksəlişi, bonus və gəlirli layihələr vasitəsilə alacağı proqnozlaşdırılır.
Qeyd edək ki, bu proqnozlar astroloji şərhlərə əsaslanır və elmi baxımdan təsdiqlənmiş fakt hesab edilmir.
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