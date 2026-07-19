https://news.day.az/azerinews/1848987.html Konqoda “Ebola”ya yoluxma sayı 2267-yə çatıb Konqo Demokratik Respublikasında "Ebola" virusuna yoluxanların sayı artaraq 2267 nəfərə çatıb, 893 nəfər ölüb. AZƏRTAC yerli mediaya istinadla xəbər verir ki, şənbə gününədək olan rəsmi məlumatlara görə, 24 saat ərzində 86 yeni yoluxma və 29 ölüm faktı qeydə alınıb.

Konqoda “Ebola”ya yoluxma sayı 2267-yə çatıb

Azərbaycanca, 19 июля 2026 16:31 (UTC +04:00) 258
Konqoda “Ebola”ya yoluxma sayı 2267-yə çatıb

Konqo Demokratik Respublikasında "Ebola" virusuna yoluxanların sayı artaraq 2267 nəfərə çatıb, 893 nəfər ölüb.

AZƏRTAC yerli mediaya istinadla xəbər verir ki, şənbə gününədək olan rəsmi məlumatlara görə, 24 saat ərzində 86 yeni yoluxma və 29 ölüm faktı qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus qeyd edib ki, bu, tarixdə qeydə alınan üçüncü ən böyük "Ebola" epidemiyasına yoluxmadır və son bir ay ərzində əvvəlki bütün epidemiyalardan daha sürətlə yayılıb.

ÜST rəhbəri bildirib ki, 2018-ci ildə Konqo Demokratik Respublikasında "Ebola" epidemiyası zamanı 2000 təsdiqlənmiş yoluxma həddinə çatmaq üçün 10 aydan çox vaxt tələb olunmuşdu. 2018-2020-ci illərdə ölkədə qeydə alınan ən ağır epidemiyada isə təxminən 3500 yoluxma halından 2300-ü ölümlə nəticələnmişdi.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#KONQO
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Найдена незаметная причина сбоев компьютера 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 190
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 200
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 16:32 (UTC+04), Политика 263
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 240
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 16:25 (UTC+04), В мире 250
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 293
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 16:00 (UTC+04), Политика 3 813
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 348
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 15:43 (UTC+04), В мире 421
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), В мире 450
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 409
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 15:12 (UTC+04), Спорт 419
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 417
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 14:59 (UTC+04), Общество 413
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 14:44 (UTC+04), Культура 381
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 422
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 411
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 410
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 445
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 458
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 6 182
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 454
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 474
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 6 175
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 461
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 521
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 504
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 5 572
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 577
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 515
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 530
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 539
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 481
Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов 12:22 (UTC+04), Спорт 489
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 587
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 484
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 607
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 6 249
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 615
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 710
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 489
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 711
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 519
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 569
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 549
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 529
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 836
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 567
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 502
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 520
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 504
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 144
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 597
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 321
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 558
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 6 942
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 878
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 534
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 620
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 602
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 925
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 764
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 060
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 661
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 307
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 602
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 778
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 707
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 828
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 1 002
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 831
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 106
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 759
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 926
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 910
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 700
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 290
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 688
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 232
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 840
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 640
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 423
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 826
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 844
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 1 930
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 809
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 365
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 859
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 849
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 621
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 649
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 892
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 859
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 806
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 456
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 5 906
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 512
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 903
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 013
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 766
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 607
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 969
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 901
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 732
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 007
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 2 988
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 644
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 860
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 234
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 875
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 818
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 840
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 033
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 909
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 626
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 892
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 880
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 225
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 834
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 897
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 886
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 915
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 886
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 872
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 176
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 909
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 691
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 362
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 984
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 862
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 617
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 868
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 044
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 956
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 606
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 306
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 262
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 496
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 596
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 003
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 935
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 707
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 461
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 861
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 941
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 611
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 616
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 514
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 952
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 749
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 984
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 999
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 998
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 649
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 754
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 621
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 667
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 770
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 649
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 648
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 927
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 155
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 675
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 747
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 821
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 621
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 671
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 691
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 823
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 070
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 662
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 974
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 659
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 598
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 754
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 7 992
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 621
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 099
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 335
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 1 113
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 23 октября 11:04 (UTC+04), Общество 698
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 23 октября 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 070
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 23 октября 10:50 (UTC+04), Общество 3 379
Сыну Кочаряна продлили арест 23 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 061
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 23 октября 10:40 (UTC+04), Туризм
Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ 23 октября 10:22 (UTC+04), Культура 690
Арсен Венгер в Баку 23 октября 10:14 (UTC+04), Спорт 819
Трамп требует себе третий срок 23 октября 10:05 (UTC+04), В мире 1 157
Си Цзиньпин озвучил 5 программных приоритетов Китая 23 октября 10:02 (UTC+04), В мире 4 048
В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год 23 октября 09:55 (UTC+04), Экономика 9 633
TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева 23 октября 09:50 (UTC+04), Политика 9 129
Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО 23 октября 09:41 (UTC+04), Культура 655
В Ашхабаде завершилась конференция и выставка OGT 2026 - ФОТО 23 октября 09:28 (UTC+04), Экономика 2 176
SpaceX начала переговоры о доступе к десяткам тысяч вышек связи 23 октября 09:21 (UTC+04), Наука и технологии 654
Курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 октября 23 октября 09:10 (UTC+04), Экономика
Арда Гюлер продлил контракт с "Реалом" 23 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 712
DCO поможет Азербайджану привлечь инвестиции в цифровую экономику 23 октября 08:52 (UTC+04), Экономика 1 167
Еще новости