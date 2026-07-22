Bu 4 bürcün çətin günləri başa çatır
Astroloqların proqnozlarına görə, iyul ayının son günləri bəzi bürclər üçün uzun müddət davam edən gərginlik və çətinliklərin arxada qalacağı bir mərhələnin başlanğıcı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Şimal düyümünün mövqeyində baş verəcək dəyişiklik enerjinin yenilənməsinə təsir göstərəcək və xüsusilə dörd bürcün nümayəndələri həyatlarında müsbət dönüşlər hiss edəcəklər.
Bu dövrün yeni imkanlar, daha rahat qərarlar və gələcəyə inam gətirəcəyi qeyd olunur.
Balıqlar üçün son aylar müxtəlif sahələrdə sınaqlarla yadda qalıb. Münasibətlərdə yaşanan çətinliklər, peşə həyatındakı maneələr və maliyyə ilə bağlı narahatlıqlar onların üzərində ciddi təsir yaradıb. Astroloqlar hesab edir ki, iyulun sonundan etibarən bu bürc nümayəndələri zəhmətlərinin bəhrəsini görməyə başlayacaq, qarşılarına çıxan maneələr isə tədricən aradan qalxacaq.
Qız bürcü nümayəndələrinin isə əsas dəyişiklikləri şəxsi münasibətlər sahəsində hiss edəcəyi bildirilir. Son dövrdə emosional gərginlik və qarşılıqlı anlaşılmazlıqlar yaşayan Qızlar üçün yeni mərhələ daha sağlam və balanslı münasibətlər qurmaq imkanı yaradacaq.
Əkizlər üçün isə əsas yeniliklərin karyera və maliyyə istiqamətində olacağı gözlənilir. Uzun müddət nəticə verməyən səylərin artıq qarşılığını tapacağı, peşəkar inkişaf və gəlir baxımından yeni fürsətlərin yaranacağı vurğulanır.
Oxatan bürcü nümayəndələrinin də emosional baxımdan daha rahat bir dövrə qədəm qoyacağı proqnozlaşdırılır. Son illərdə yaşanan ayrılıqlar, dəyişikliklər və digər çətin sınaqların yerini daha sabit və ümidverici hadisələr ala bilər. Astroloqların fikrincə, iyulun sonundan etibarən həm şəxsi həyatda, həm də karyera istiqamətində önəmli fürsətlər meydana çıxacaq və bu bürcün nümayəndələri gələcəyə daha nikbin baxmağa başlayacaqlar.
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