https://news.day.az/azerinews/1850010.html Banqladeş prezidenti istefa verib Banqladeş Prezidenti Şahabuddin Çuppu istefa verdiyini bildirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bdnews24" portalı məlumat yayıb. "Xəstəyəm, buna görə də hər şey bitdi", - deyə o, açıqlamasında bildirib. Məhəmməd Şahabuddin Çuppu 2023-cü ilin aprelindən Banqladeş prezidenti vəzifəsini icra edib.
Banqladeş prezidenti istefa verib
Banqladeş Prezidenti Şahabuddin Çuppu istefa verdiyini bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bdnews24" portalı məlumat yayıb.
"Xəstəyəm, buna görə də hər şey bitdi", - deyə o, açıqlamasında bildirib.
Məhəmməd Şahabuddin Çuppu 2023-cü ilin aprelindən Banqladeş prezidenti vəzifəsini icra edib.
Keçmiş hakim və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının sabiq üzvü olan Çuppu 1971-ci ildə Banqladeşin müstəqillik uğrunda müharibəsinin iştirakçısıdır.
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