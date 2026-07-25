https://news.day.az/azerinews/1850233.html Konqoda Eboladan ölənlərin sayı 1309 nəfərə çatıb Demokratik Konqo Respublikasında (DRK) Ebola virusundan təsdiqlənmiş ölüm hallarının sayı 1 309-a çatıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Rabitə və Media Məsələləri Nazirliyi məlumat yayıb. Ebola virusuna yoluxanların sayı 2 973 nəfər təşkil edir. Ölüm göstəricisi 44,0 faizdir.
Konqoda Eboladan ölənlərin sayı 1309 nəfərə çatıb
Demokratik Konqo Respublikasında (DRK) Ebola virusundan təsdiqlənmiş ölüm hallarının sayı 1 309-a çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Rabitə və Media Məsələləri Nazirliyi məlumat yayıb.
Ebola virusuna yoluxanların sayı 2 973 nəfər təşkil edir. Ölüm göstəricisi 44,0 faizdir.
Hazırda xəstəxana və təcridxanalarda Ebola virusuna yoluxduğundan şübhələnilən 766 nəfər var. Ebola virusuna yoluxmuş şəxslərlə təmasda olanların izlənilməsi göstəricisi 73,9 faiz təşkil edir.
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