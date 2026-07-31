https://news.day.az/azerinews/1851410.html Bürclərin ən yaxşı dostları Hava və od bürcləri canlı, dinamik, torpaq və su bürcləri isə dərin və sədaqətli birliklər yaradır. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ən yaxşı dostlar, adətən, bürclərinə görə elementlərin harmoniyası ilə müəyyən edilir. Hava və od bürcləri canlı, dinamik birliklər, torpaq və su bürcləri isə dərin və sədaqətli birliklər yaradır.

Bürclərin ən yaxşı dostları

Azərbaycanca, 31 июля 2026 23:55 (UTC +04:00) 382
Bürclərin ən yaxşı dostları

Hava və od bürcləri canlı, dinamik, torpaq və su bürcləri isə dərin və sədaqətli birliklər yaradır.

Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, ən yaxşı dostlar, adətən, bürclərinə görə elementlərin harmoniyası ilə müəyyən edilir. Hava və od bürcləri canlı, dinamik birliklər, torpaq və su bürcləri isə dərin və sədaqətli birliklər yaradır.

Millli.Az -ın xəbərinə görə, astroloqlar bir-birini dərhal başa düşən ideal dostluq cütlüklərini müəyyən ediblər.

Od bürcləri (Qoç, Şir, Oxatan)

Enerjili, macəra və səmimiyyəti sevirlər.

Ən yaxşı dostlar: Digər Od bürcləri, eləcə də ideyalarını canlandıran və həvəslərini dəstəkləyən Hava bürcləri (Əkizlər, Tərəzi).

Yer bürcləri (Buğa, Qız, Oğlaq)

Onlar etibarlılığa, sabitliyə və praktikliyə dəyər verirlər.

Ən yaxşı dostlar: Yer bürcləri bir-birini mükəmməl şəkildə tamamlayır, su bürcləri (Xərçəng, Əqrəb) isə onlara lazım olan emosional dərinliyi təmin edir.

Hava bürcləri (Əkizlər, Tərəzi, Dolça)

Ünsiyyəti, azadlığı və yeni təcrübələri sevən ziyalılar.

Ən yaxşı dostlar: Azadlığı sevən Hava bürcləri, eləcə də heç vaxt darıxmalarına imkan verməyən Od bürcləri.

Su bürcləri (Xərçəng, Əqrəb, Balıqlar)

Emosional, həssas və etimadı hər şeydən üstün tutanlar.

Ən yaxşı dostlar: Digər Su bürcləri və ya praktik Yer bürcləri, onlara yerində qalmağa kömək edirlər.

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