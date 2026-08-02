Bu bürclər sevgidə ən çox xəyal qırıqlığı yaşayır
Bəzi bürclər münasibətlərdə hisslərini daha dərindən yaşayır, qarşı tərəfə tez bağlanır və sevgidən böyük gözləntilər gözləyirlər. Bu səbəbdən münasibət istədikləri kimi getmədikdə xəyal qırıqlığını daha ağır keçirə bilirlər. Astroloji yanaşmaya görə, xüsusilə bu bürclər sevgidə daha həssas davranmaları ilə seçilir.
Sfera həmin bürcləri oxucuların diqqətinə çatdırır.
Xərçəng
Xərçənglər münasibətlərdə emosional bağlılığa böyük əhəmiyyət verirlər. Sevdikləri insana qarşı qayğıkeş və sadiq olurlar. Lakin qarşılığında eyni diqqəti görmədikdə özlərini dəyərsiz hiss edə bilərlər. Onlar üçün kiçik bir soyuqluq belə böyük məyusluğa çevrilə bilər.
Balıqlar
Balıqlar romantik və xəyalpərəst təbiətləri ilə tanınırlar. Sevdikləri insanı bəzən olduğundan daha ideal görə bilirlər. Reallıq gözləntiləri ilə üst-üstə düşməyəndə isə ciddi xəyal qırıqlığı yaşaya bilərlər. Buna baxmayaraq, ürəklərini tamamilə bağlamaqdan asanlıqla vaz keçmirlər.
Tərəzi
Tərəzilər münasibətlərdə harmoniya və qarşılıqlı anlayış axtarırlar. Mübahisələrdən uzaq durmağa çalışsalar da münasibətdə balans pozulduqda daxildə çox şey yaşayırlar. Qarşı tərəfin laqeydliyi və ya verdiyi sözlərə əməl etməməsi onları ciddi şəkildə məyus edə bilər.
Əqrəb
Əqrəblər hər kəsə asanlıqla güvənmirlər. Lakin bir insana güvəndikdə münasibətə çox ciddi yanaşa bilirlər. Etibarın sarsılması onlar üçün ən ağır xəyal qırıqlıqlarından biridir. Buna görə də xəyanət və yalanı unutmaqda çətinlik çəkə bilərlər.
Buğa
Buğalar münasibətlərdə sabitlik və güvən axtarırlar. Bir insana bağlandıqdan sonra münasibətin uzunmüddətli olmasını istəyirlər. Gözlənilməz ayrılıq və ya qarşı tərəfin fikrini tez dəyişməsi onlar üçün xüsusilə ağır ola bilər.
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