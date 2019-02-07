Ройа Айхан и Мири Юсиф готовятся ко Дню всех влюбленных - ВИДЕО

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Elektra Events Hall, 14 февраля в 20.00, пройдет концерт звезд отечественной эстрады - заслуженных артистов Азербайджана Ройи Айхан и Мири Юсифа, организованный BOOM GROUP. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend организаторы.

Концерт посвящен Дню всех влюбленных, самому романтичному празднику, который отмечают в большинстве стран мира 14 февраля - в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви.

В данное время идут репетиции, а предстоящий концерт вызвал большой интерес. На данный момент осталось чуть более 200 мест. Стандартная цена - 35 манат, VİP (шесть человек за столом) - 1200 манат.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок: +99470 8451445.

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