В концертном зале Petruskirche города Гисен (Германия) с большим успехом при аншлаге прошла премьера азербайджанского композитора Хадиджы Зейналовой "В слезах" и "Псалом 126 в Коране и Библии". Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend автор произведения.

Сочинение Зейналовой "В слезах", посвященное памяти жертв Ходжалинского геноцида, написано для соло органа и состоит из 3-х частей.

"Другое сочинение "Псалом 126 в Коране и Библии" большого ансамбля (струнный квинтет), смешанного хора, четырёх солистов и соло саза. Особенность этого сочинения, ранее представленного во Франкфурте, состоит в том, что я постаралась создать связь между тремя религиями - Исламом, Христианством и Иудаизмом, используя псалмы 126, а также одинаковые части из Корана, Библии и из книги Теилим (Псалмы царя Давида)", - отметила композитор.

Композитор создала очень оригинальную структуру этого сочинения. Произведение начинается вступлением с сазом, к которому потом присоединяется весь ансамбль.

Отрывки из Корана исполняются хором, а отрывки из Библии звучат в исполнении солистов (тенор, бас, сопрано и альт). В отрывках из Библии композитор использовала технику пения, называемой в средневековом Григорианском хорале псалмовым тоном. В отрывках из Корана композитор использует в хоре разные орнаментики, стиль пения, что очень характерно для ориентальной музыки, особенно когда читают и рецитируют Священную Книгу.

Хадиджа Зейналова - художественный руководитель ансамбля Bridge of Sound, выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Является членом Союза композиторов Азербайджана, доктором философии и доцентом Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Произведения Хадиджи Зейналовой исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Канаде, Турции, Омане, Франции, Грузии, Кипре, Венгрии и других странах.

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа.