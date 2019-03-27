5 дней до последнего приема буктрейлеров на VI Фестиваль буктрейлеров Азербайджана, который проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль, учрежденный киноактером Русланом Сабирли, проводится при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама, киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и мобильного оператора Azercell Telecom.

"1 апреля в 23.59 будет прекращен прием буктрейлеров. Призываем всех желающих до указанного времени предоставить буктрейлеры. Буктрейлер должен получиться лаконичным, интригующим и передавать суть произведения. Помните, что основная задача буктрейлера - это заинтересовать читателя книгой. Желаю всем удачи!", - отметил Руслан Сабирли.

Напомним что, денежные призы за первое, второе (2 места) и третье (3 места) места - 1.000, 800(каждый) и 500 (каждый) манат, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" -1.000 манат.

Последний день приема работ: 1 апреля, 2019 г.

Буктрейлер - это видеоролик или трейлер, который включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, нацеленный на ее продвижение среди читателей.

Целями Фестиваля буктрейлеров являются пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе.

Подробную информацию можно получить на www.booktrailer.az , а также в соцсетях:

Instagram: https://www.instagram.com/BooktrailerFest

Facebook: https://www.facebook.com/BooktrailerFest

Youtube: https://www.youtube.com/BooktrailerFest

По всем вопросам обращаться: festival2019@booktrailer.az

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az