15 мая в стенах Международного центра мугама состоялось литературно-художественное мероприятие, посвященное творчеству заслуженного деятеля искусств, члена Союза писателей Азербайджана, поэта, драматурга, переводчика Юсифа Гасанбека, которое запомнилось интересными моментами.

Вечер был организован при совместном участии Центра мугама, телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения и радио, Союза писателей Азербайджана и министерства культуры Азербайджана.

Перед началом вечера в интервью журналистам Юсиф Гасанбек сказал, что его переполняет радость по поводу того, что организованный вечер является его творческим отчетом перед читателями. Он отметил, что счастлив возможности дарить новые произведения читателям, ценящим его творчество, и что на написанные им стихи, посвященные родине и ее красоте, сочинили песни такие выдающиеся композиторы как Ариф Меликов, Рауф Гаджиев, Эльза Ибрагимова, Огтай Казыми, Рамиз Миришли и др.

В начале вечера доктор филологических наук, исследователь Гюльгусейн Казымлы, выступивший ведущим мероприятия, рассказал о творчестве автора. Он родился в 1932 году в Губе. С детства полюбив море, мечтал стать моряком, но не смог воплотить в жизнь свою мечту. Ему в 50 лет удалось осуществить свою мечту и написать произведение о море "Подводные сражения", герои которого взяты из реальной жизни.

На наполненном позитивными оттенками вечере, первым поздравил Юсифа Гасанбека председатель Союза писателей Анар, рассказав о периоде его становления писателем и творческих особенностях. Академик Низами Джафаров во время своего выступления на мероприятии проанализировал поэзию писателя. Он поделился своими мыслями о созданных им литературных произведениях и отметил, что Юсиф Гасанбек начал свое творчество с написания стихов в юном возрасте. Написанные им произведения, где нашли отражение гуманность, тема моря, экологическая среда, природа человека, всегда воспринимаются с большим интересом.

На вечере в сопровождении ансамбля народных инструментов имени А.Дадашева Азербайджанского телевидения и радио в исполнении народных артисток Гюльянаг и Гюльяз Мамедовых, заслуженной артистки Гюлюстан Алиевой, а также молодых ханенде прозвучали песни на слова поэта. Также вечер был скрашен выступлением народного артиста Эльдоста Байрамова, который прочел стихи поэта.

Н. Гасымова