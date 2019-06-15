В Баку проходит третий Международный фестиваль Baku Summer Jazz Days, в рамках которого на сцене Международного центра мугама проходят концерты известных джазовых музыкантов.

Отметим, что данный фестиваль подарил бакинским меломанам серию незабываемых концертов мировых джазовых исполнителей и традиционно в этом году представляет жителям и гостям столицы Азербайджана вечера разного, но такого настоящего джаза в исполнении известных мастеров. Так, например, на сцене Центра мугама уже выступили один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз и музыкальный уникум, виртуозный контрабасист современности, израильский мастер джаза Адам Бен Эзра.

Вчера же Baku Summer Jazz Days, организованный продюсерским центром Premier Art Management при поддержке министерства культуры Азербайджана, представил жителям и гостям столицы яркий концерт грузинской этно-джаз группы IRIAO.

Весь репертуар IRIAO основан на грузинском фолке, насыщенном и искусно украшенном элементами джаза. IRIAO выступала на таких крупных музыкальных фестивалях по всему миру, как Java Jazz Festival в Индонезии, Borneo Jazz Festival в Малайзии, Alfa Jazz Festival в Украине, а также других фестивалях в Австрии, Польше и прибалтийских странах. Также группа запомнилась всем по выступлению на "Евровидении-2018", где представляла свою страну.

Основатель группы и ее художественный руководитель Давид Малазония считается одним из первых грузинских композиторов, объединивших эти два жанра - этно и джаз. На протяжении 30 лет Малазония создавал музыку для театра, телепроектов, отдельных музыкантов и коллективов как в Грузии, так и в Германии. По его инициативе в 2013 году была основана группа из семи человек, которая считается первым музыкальным коллективом, объединившим джаз с грузинскими этническими мелодиями.

В составе группы выступили Давид Малазония (клавишные, композитор, аранжировщик), Давид Кавтарадзе (народные инструменты), Шалва Гелехва (бас-гитара), Леван Абшилава (ударные) и вокалисты Бирдзина Мургулия, Георгий Абашидзе и Михаил Джавахишвили.

Группа поразила бакинскую публику красотой синтеза любимого всеми грузинского многоголосия и джаза. Поразила также виртуозностью исполнения и даже мини-спектаклями, которые устраивали музыканты, не просто исполняя песни, а переживая их на сцене. И миф, что в Грузии умеют петь все, оправдался, когда барабанщик Леван Абшилава тоже запел. Вообще, в этот вечер пели все - и солисты, и зал.

Каждая композиция завершалась овациями и восторженными возгласами зала. И, конечно, в заключение концерта публика не хотела отпускать группу со сцены, а просила "бис". Им стало исполнение знаменитой грузинской песни "Сулико".

Франгиз Агаларова

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