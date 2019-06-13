Вчера в Международном центре мугама прошел зажигательный концерт невероятного джазового исполнителя Адама Бен Эзры в рамках третьего Международного фестиваля Baku Summer Jazz Days.

Отметим, что данный фестиваль подарил бакинским меломанам серию незабываемых концертов мировых джазовых исполнителей и традиционно в этом году представляет жителям и гостям столицы Азербайджана вечера разного, но такого настоящего джаза в исполнении известных мастеров. Так, например, на сцене Центра мугама уже выступил один из самых интеллигентных и изобретательных европейских джазменов Эрик Трюффаз.

А вчера незабываемый вечер публике устроил музыкальный уникум, виртуозный контрабасист современности, израильский мастер джаза Адам Бен Эзра.

Вечер открыла приветственной речью временный поверенный в делах Израиля в Азербайджане Авиталь Розенберг, которая выразила благодарность организаторам фестиваля и рассказала публике о музыканте этого вечера.

Феноменальный контрабасист, мульти-инструменталист и YouTube-сенсация Adam Ben Ezra, вдохновившись такими разными героями как Бах, Стинг, Бобби Макферрин и Чик Кориа, четко решил сочинять новую музыку, независимо от используемого инструмента. В его музыке есть элементы джаза, латинской и средиземноморской музыки.

Именно виртуозная игра на контрабасе с использованием нескольких современных электронных гаджетов принесли ему известность. А после того, как записи появились в YouTube, Эзра стал действительно звездой мирового масштаба.

Его исполнение вызвало восторг публики, которая не знала, что контрабас может так звучать. Адам соединил классический инструмент с современными технологиями, в частности, с Loop Recorder, который заставляет контрабас звучать как фортепиано, гитару, кларнет, мелодику или уд. Достаточно только правильно подобрать тональность и несколько раз ударить по корпусу инструмента.

Кроме интересного и необычного звучания зрителей поразила и разнообразность музыкальных жанров. В этот вечер звучали и рок, и классика, и даже индийские традиционные песни. Но все эти жанры были лишь стилизацией джаза, современного, мутировавшего, но все еще живого и проникновенного.

Адам Бен Эзра в этот вечер играл не только на контрабасе, но и на кларнете, рояле, и даже продемонстрировал вокальные данные.

Зал зачарованно слушал каждое исполнение, после чего взрывался бурными аплодисментами и восторженными возгласами. И, конечно же, Адаму Бен Эзре и его трио не дали просто так уйти со сцены, публика просила "бис". Концерт продолжился яркими композициями во время исполнения которых зал, не переставая, аплодировал.

Добавим, что следующие концерты в рамках фестиваля Baku Summer Jazz Days, организованного продюсерским центром Premier Art Management при поддержке министерства культуры Азербайджана, пройдут 14 и 15 июня. На них выступят грузинская этно-джаз группа IRIAO, юный, невероятно талантливый гитарист-виртуоз и композитор из Франции Tom Ibarra со своим квинтетом и Джаз оркестр имени Олега Лундстрема.

Франгиз Агаларова

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