Коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ представил премьеру спектакля "Vəsvəsə" ("Наваждение"). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра. Спектакль поставлен по произведению норвежского драматурга Генрика Юхана Ибсена "Vahimə" ("Призрак").

Режиссер-постановщик спектакля - Гюмрах Омар, художник-постановщик - заслуженный художник Рашид Шериф, художник по костюмам - Эльнара Бекирова, музыкальное оформление - Сабина Сулейманова, ассистент режиссера - Саида Сулейманова. В постановке заняты заслуженный артист Эльхан Аббасов, актеры Матанат Аббаслы, Зюмруд Гасымова, Амид Гасымов, Вугар Гаджиев, Огтай Мехтиев, Эльгюн Гамидов, Ляман Маррих и Гюнель Сафарова.

Одна из самых мрачных пьес Ибсена "Привидения" посвящена распаду моральных устоев. Автор затрагивает целый сонм запретных в обществе тем. По сюжету, Фру Элене Алвинг открывает приют в память о муже. В связи с этим из города приезжает пастор Мандерс. На открытии женщина откровенно рассказывает, что ее супруг, считавшийся примерным семьянином и благодетелем округи, на самом деле был всего лишь забулдыгой и развратником...

Очередной показ спектакля состоится 26 июня.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!