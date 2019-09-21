23 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева. За дирижерским пультом будет художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Солировать будут народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде и известная российская скрипачка Алена Баева.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе прозвучат произведения А. Дадашова, К. Дженкинса, а также впервые в Баку прозвучат Концерт для скрипки со струнным оркестром "Concerto Cantabile" Р. Щедрина и "Minimax" для струнного квартета П. Хиндемита.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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