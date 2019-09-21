В Филармонии пройдет концерт камерного оркестра с известными солистами
23 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоится концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева. За дирижерским пультом будет художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.
Солировать будут народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде и известная российская скрипачка Алена Баева.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе прозвучат произведения А. Дадашова, К. Дженкинса, а также впервые в Баку прозвучат Концерт для скрипки со струнным оркестром "Concerto Cantabile" Р. Щедрина и "Minimax" для струнного квартета П. Хиндемита.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. Гасымова
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