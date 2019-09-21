24 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии впервые выступит Кунминский филармонический оркестр "Silk Road". Дирижировать оркестром будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Солировать будут народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин, а также пианист Мирослав Культишев и трубач Исрафил Расулов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе прозвучат произведения Л. Гиминга, Х. Пенга, Д. Шостаковича, Й. Гайдна, Р. Штрауса.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!