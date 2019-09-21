https://news.day.az/culture/1158402.html Впервые в Баку выступит оркестр из Китая с известными солистами
Впервые в Баку выступит оркестр из Китая с известными солистами
24 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии впервые выступит Кунминский филармонический оркестр "Silk Road". Дирижировать оркестром будет заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.
Солировать будут народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин, а также пианист Мирослав Культишев и трубач Исрафил Расулов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в концертной программе прозвучат произведения Л. Гиминга, Х. Пенга, Д. Шостаковича, Й. Гайдна, Р. Штрауса.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. Гасымова
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