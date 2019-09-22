Проект Филармонии "Gənclərə dəstək" порадует меломанов столицы концертом
25 сентября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək". Это будет очередное участие проекта в международном музыкальном фестивале.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, на сцене Кирхи выступят молодые солисты Натаван Гасанова (канон), Светлана Ахмедова (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Айтан Бабаева (ф-но), Сура Руфат (скрипка), Джамала Абдинзаде (ф-но), Фируза Наджафзаде (ф-но), Севиндж Керимова (ф-но), Айтан Рустамова (кеманча), Гусейн Нагиев (кеманча) и Квартет канона Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.
В концертной программе прозвучат произведения выдающихся азербайджанских композиторов, а также молодых композиторов.
Начало концерта в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. Гасымова
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