25 сентября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək". Это будет очередное участие проекта в международном музыкальном фестивале.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, на сцене Кирхи выступят молодые солисты Натаван Гасанова (канон), Светлана Ахмедова (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Айтан Бабаева (ф-но), Сура Руфат (скрипка), Джамала Абдинзаде (ф-но), Фируза Наджафзаде (ф-но), Севиндж Керимова (ф-но), Айтан Рустамова (кеманча), Гусейн Нагиев (кеманча) и Квартет канона Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

В концертной программе прозвучат произведения выдающихся азербайджанских композиторов, а также молодых композиторов.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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