В Центре культуры Бардинского района 27 октября состоится региональный Кубок Карабаха по танцам. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Ассоциации танца Азербайджана.

Региональный Кубок Карабаха по танцу пройдет при организации Союза молодежи Азербайджана, Ассоциации танца Азербайджана, при поддержке министерства культуры Азербайджана и творческой компании "Jam Group".

Участники будут соревноваться в нескольких возрастных категориях - "малыши" (до шести лет), "дети" (шесть - 10 лет), "юниоры" (10 - 16 лет) и "взрослые" (от 16 лет и старше). Конкурсанты будут соревноваться в следующих номинациях - соло, дуэт, небольшие группы (восемь участников), ансамбль (8 - 24 участника), большой ансамбль (25 - 50 участников).

"Нам нужно развивать наше искусство в регионах и поощрять каждого молодого человека, который обладает талантом, помогать молодежи реализовывать свои мечты, стимулировать их развитие. Молодежь - это наше будущее и наши наследники. Наша цель дать им возможность продемонстрировать свое мастерство, соревнуясь друг с другом на фестивалях и соревнованиях в городах и регионах нашей страны. Желаем всем участникам конкурса удачи", - сказал президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов.

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