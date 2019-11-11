Во Дворце Гейдара Алиева 16 декабря в 19.00 пройдет грандиозный концерт, посвященный 100-летию прославленной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази (26 декабря 1919, Газах - 30 апреля 2010, Баку), сообщили Trend в пресс-службе дворца, передает Day.Az. Вечер организован Министерством культуры Азербайджана.

В концертной программе примут участие Азербайджанский государственный ансамбль танца, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Национальный балет Грузии "Сухишвили", Дагестанский государственный академический ансамбль танца "Лезгинка", Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии-Алании "Алан", балетная труппа Азербайджанского академического театра оперы и балета и студенты Бакинской хореографической академии.

Цена билетов - от 15 до 50 манатов.

Билеты можно приобрести во всех централизованных кассах города. Телефон для справок: 012-441-21-31.

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