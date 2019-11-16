16 и 17 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. Самеда Вургуна при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и Министерства культуры Азербайджана, в рамках программы "Большие гастроли. Зарубежная программа", пройдут гастроли Государственного академического Малого театра.

В эти дни на сцену бакинского театра выйдут Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Валерий Афанасьев, Владимир Дубровский, Александр Ермаков, Александр Вершинин и др.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим событием сегодня в Central Park Hotel прошла пресс-конференция.

Главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский в своей речи отметил, что в мире есть разные театры, но при слове "Малый театр" у всех ценителей этого искусства начинается такой божественный трепет, и назвал "Малый театр" сердцем русского театра. Он подчеркнул, что именно поэтому гастролями этого театра Азербайджанский русский драматический театр начинает празднование своего столетия.

Впервые в Баку в рамках этих гастролей прибыла народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Людмила Полякова.

"К моему большому сожалению, я первый раз в Баку. Мы были одной семьей и приятно видеть, что наши теплые отношения сохранились. У нас были общие фильмы, мы обожали ваших актеров. Мы не представляем своей жизни без Муслима Магомаева. Мы обожаем Полада Бюльбюльоглы. Ваша музыка, ваша культура заложены в нас. И для меня большая честь и радость побывать здесь", - сообщила журналистам Л. Полякова.

Говоря о спектакле "Женитьба", который они представят бакинской публике, народная артистка России отметила, что это феноменальный спектакль.

В свою очередь народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ирина Вадимовна Муравьева сообщила, что была в Баку много раз.

"В Азербайджане очень доброжелательные люди. Я всегда с удовольствием приезжаю в эту страну", - сказала она.

Генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности МК РФ Елена Булукова, говоря о гастролях российских театров в Баку, призналась, что Малый театр - ее самый любимый театр.

Отвечая на вопросы журналистов, директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова отметила, что будет рада видеть в будущем году Азербайджанский русский драматический театр с гастролями в своем театре.

Также на пресс-конференции присутствовали актриса Государственного академического Малого театра Карина Саханенко, представитель посольства России в Азербайджане и др.

Было отмечено, что следующий год в России объявлен годом азербайджанский культуры в России.

Добавим, что бакинская публика увидит комедию Н.В. Гоголя "Женитьба" в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Более ста лет не появлялась на сцене Малого театра гоголевская "Женитьба", и сегодня театр предлагает зрителю свою версию комедии про разборчивую невесту и ее малоприятных женихов.

Сваха-Ирина Муравьева и тетка-Людмила Полякова полны решимости выдать замуж красавицу-невесту. Но вот женихи - и взглянуть не на кого: хромой отставной моряк Жевакин, малохольный пехотный офицер Анучкин и важный экзекутор Яичница в исполнении Владимира Дубровского, Александра Ермакова и Валерия Афанасьева. Разве что Подколесин (Григорий Скряпкин) вызывает у Агафьи хоть какие-то чувства - ленивый, вечно сомневающийся, но обаятельный в этом своем сомнении. "Жениться или не жениться" - сложнейший для главного героя вопрос, за него пытается решить его энергичный друг Кочкарев (Александр Вершинин). Невеста и правда - чудо как хороша! Главную роль Агафьи Тихоновны, вопреки традициям делать героиню немолодой и полнотелой, Юрий Соломин отдал совсем юной Карине Саханенко. Невеста получилась юная, нежная и страстно желающая выйти замуж повыгодней, закрыв глаза на возраст и недостатки претендентов.

Чем закончатся всеобщие старания и хлопоты, предугадать трудно, если не знать заранее сюжета. Смотришь на Подколесина и до последнего момента не веришь, что вот-вот - и он выскочит в окно.

Н. Гасымова