Вышел в свет новый русскоязычный альбом "Девочка моя" народного артиста Азербайджана, известного певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN). Об этом сообщили Trend в пресс-службе музыканта, передает Day.Az.

"Мне хотелось сделать этот альбом отличным от уже сложившейся классической музыки Эмина. Поискать и поэкспериментировать над свежим звучанием. Альбом, как мне кажется, заслуживает внимания моих единомышленников и приятно удивит нашу аудиторию", - говорит музыкант.

В альбом вошли следующие композиции - "Кружимся", "Нежная", "Лирика", "Ночь тает в абсенте", "Парами" (feat. Bahh Tee)", "100 лет", "Ялтинский вечер", "Твоя свобода - это плен" (feat. Александр Шоуа by piano), "У края пропасти" (feat. Алексей Чумаков), "Девочка моя", "Непобедимы", "Первый снег", "Афина".

Среди авторов композиций - EMIN, Максим Фадеев, Брендон Стоун, Александр Бадажков, молодые и топовые артисты лейбла Zhara Music - Jony и Elman, группа авторов - Александр Жвакин, Владимир Чиняев, Александр Лев Коновалов.