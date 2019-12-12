В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) в Баку прошла научная конференция "Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана", посвященная памяти Общенационального лидера азербайджанского народа, сообщили Day.Az в пресс-службе СКА.

Выступая на мероприятии, председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала об исключительных заслугах архитектора и создателя современного независимого азербайджанского государства, Общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и государством.

Было отмечено, что его личные инициативы во все периоды руководства Азербайджаном внесли вклад в развитие и обогащение музыкальной культуры страны и достижение больших успехов на международном уровне.

Фирангиз Ализаде подчеркнула, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев был другом азербайджанских композиторов, всегда проявлял о них заботу и внимание, что еще больше вдохновляло их на творческие поиски и создание новых произведений.

Секретарь СКА, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова и другие выступившие на мероприятии подчеркнули, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание также сфере культуры и искусства и внес большой вклад в ее развитие.

Затем прозвучали сочинения известных композиторов Лалы Джафаровой, Руфата Рамазанова, Илахи Исрафиловой и Азада Захида, посвященные Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Произведения были с большим интересом встречены участниками мероприятия.