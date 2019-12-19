При поддержке Фонда Гейдара Алиева по прошествии более чем полувека торжественно возвращается на родину один из шедевров мировой классической музыки - балет "Легенда о любви" выдающегося композитора, народного артиста Азербайджана Арифа Меликова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

13, 15 и 16 марта 2020 года во Дворце Гейдара Алиева состоится историческая презентация известного произведения.

Балет будет показан в постановке известного балетмейстера Юрия Григоровича, в сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе.

Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли будет управлять народный артист Азербайджана Ялчин Адыгёзалов.

В постановке будут участвовать балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца и студенты Бакинской хореографической академии.

Для исторической презентации по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе создаются 250 костюмов, а также декорации и реквизиты.

Ариф Меликов создал балет "Легенда о любви" по либретто, написанному известным турецким поэтом Назымом Хикметом по произведению "Фархад и Ширин".

Назым Хикмет написал это произведение, вдохновившись поэмой "Хосров и Ширин" выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Ариф Меликов облек в музыкальные формы древнюю восточную легенду о трагической любви.

Композитор начал работать над произведением из трех актов и семи частей в 1958 году, завершив его за два года.

Мировая премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Санкт-Петербургском государственном академическом Мариинском театре).

Постановщиком-балетмейстером был Юрий Григорович, художником - Симон Вирсаладзе, дирижером - Ниязи.

Затем состоялся показ балета в Новосибирске. А в июле 1962 года прошла премьера на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова в Баку.

Балет "Легенда о любви" на протяжении уже около 60 лет покоряет мировые сцены. Произведение неоднократно представлялось в более чем 60 театрах различных стран в постановке выдающихся балетмейстеров. Его тепло встречали в США, Германии, Австрии, Болгарии, Великобритании, Бразилии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Казахстане, Египте, Узбекистане, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Украине, Японии, Югославии и других странах.