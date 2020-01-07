14 января в 19.00 во Дворце Гейдара Алиева пройдет вечер джаза "Just Jazz", сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

В концертной программе примут участие заслуженный артист Шахрияр Иманов (тар), группа "Shur Trio" под управлением заслуженного артиста Вюсала Икендерзаде (тар), группа "Coffee Band", исполнители и музыканты Ниджат Асланов, Турал Рафаэль, Нармин Мамедли, Айтян Оруджалиева, Суада Гаджизаде и Ляман Аббасзаде.

Цена билетов - от 10 до 40 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.