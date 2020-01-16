В YARAT презентовали фильм о музыкальной терапии «Диалоги с Зулейхой» - ФОТО

Вчера в Центре современного искусства YARAT состоялась премьера короткометражного документального фильма "Диалоги с Зулейхой" ("Zuleyxa ilə dialoqlar").

"Диалоги с Зулейхой" - первый фильм молодого азербайджанского режиссера Рашида Агамалыева, который рассказывает о профессиональной пианистке и целителе Зулейхе Абдуллаевой. Став пациентом Зулейхи, режиссер на себе испытал действие музыкальной терапии и решил снять фильм об этом невероятном методе целения.

Рашид обучался в Университете Палацкого в городе Оломоуц (Чехия) на кафедре киноведения и английской филологии, в Утрехтском университете (Нидерланды) на факультете философии, в Школе кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге (Чехия). Он является основателем и директором Международного фестиваля анимационных фильмов ANIMAFIILM.

Зулейха Абдуллаева же, получившая профессиональное музыкальное образование в Баку, последние 22 года проживает в Турции и занимается музыкальной терапией.

В 2016 году Рашид перенес операцию на сердце и лежал в клинике в Праге, когда ему в мессенджер позвонила Зулейха ханум и предложила сыграть для него на фортепиано. Именно так и состоялось их знакомство. О Рашиде целительница узнала от своей бывшей однокурсницы, близкой подруги мамы молодого режиссера.

После сеансов музыкальной терапии и исцеления, они наконец-то встретились в Баку, где Рашид заявил, что хочет сделать большое интервью с Зулейхой ханум и снять о ней фильм. Эта работа должна была познакомить зрителей с терапией и помочь Рашиду проанализировать произошедшее. Но помимо этого картина также воплотила давнюю мечту Зулейхи ханум, о которой она рассказала в последних кадрах ленты.

Режиссер поэтически подошел к раскрытию темы и не стал прибегать к научным фактам о музыкальной терапии. Ему удалось создать медитативную атмосферу, плавно раскрыв для зрителей не только личность целительницы, но и свою. Фильм словно обволакивает зрителей светом, исходящим от героев, а музыка расслабляет и наполняет энергией.

Фильм "Диалоги с Зулейхой" снят в совместном производстве трех стран: Азербайджана (Peri Film), Чешской Республики (Oliel Company) и Грузии (Chai Khana) при поддержке Школы кино и телевидения Академии исполнительских искусств в Праге. Режиссер и продюсер фильма - Рашид Агамалыев, операторы - Нина Скамборова (Словакия) и Рааши Меткари (Индия), монтажер - Хорхе Санчес (Испания), звукорежиссеры - Берк Тугчу (Турция) и Юрас Карака (Беларусь) коррекция цвета - Ян Влнас (Чехия), графический дизайнер - Назрин Ализаде (Азербайджан), координатор проекта - Дурна Сафарова (Азербайджан). В фильме участвуют Зулейха Абдуллаева, Рашид Агамалыев, Видхи Мехротра (Индия), Мерих Чиритли (Турция).

Добавим, что показы фильма также пройдут 17 января в 19:00 в Союзе кинематографистов и 18 января в 19:00 в кинотеатре "Salaam Cinema".

Ф. Агаларова