https://news.day.az/culture/1195005.html 75-летия Полада Бюльбюльоглу отметят в Баку спектаклем "Любовь и Смерть" - ФОТО

75-летия Полада Бюльбюльоглу отметят в Баку спектаклем "Любовь и Смерть" - ФОТО

Культура, 17 января 2020 17:29 104

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 6 февраля в 19.00 состоится показ балета "Любовь и Смерть", посвященный 75-летнему юбилею видного композитора, исполнителя, общественного деятеля, посла Азербайджана в России, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Истиглал" и "Шараф" Полада Бюльбюльоглу, сообщили Day.Az в театре.

Впервые балет "Любовь и Смерть" с большим успехом был поставлен в Баку в 2005 году. Балетмейстер-постановщик - профессор Венской европейской Академии балета Вакиль Усманов, художник-постановщик - народный художник Азербайджана Рафис Исмайлов. В том же году балетной труппой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета спектакль с триумфом был показан в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского государственного академического театра оперы и балета и в Москве на сцене Большого театра. В те дни российские средства массовой информации и видные представители творческой интеллигенции высоко отзывались о музыкально-художественном уровне спектакля, считая появление этого балета особым событием, как в культурной жизни Азербайджана, так и России.

В 2010 году по инициативе российского хореографа-постановщика Надежды Малыгиной балет "Любовь и Смерть" Полада Бюльбюльоглу был поставлен на сцене Екатеринбургского государственного театра оперы и балета. Премьера прошла с огромным успехом. В 2011 году балетной труппой Екатеринбургского театра оперы и балета спектакль "Любовь и Смерть" был показан на сцене Государственного академического Большого театра России, а также в столице Турции - Анкаре.

Отметим, что музыкальные отрывки из этого балета ежегодно исполняются симфоническим оркестром Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета на Иммлингском Баварском фестивале оперного искусства (Германия) дирижером - художественным руководителем этого престижнейшего европейского фестиваля Корнелией фон Керсенброк. И каждый раз исполнение этой музыки вызывает нескончаемый шквал аплодисментов и криков "Браво!" у взыскательной немецкой публики. СМИ Германии, освещающие работу фестиваля, неоднократно отмечали мелодизм и особую красоту музыки Полада Бюльбюльоглу.

6 февраля балетом будет дирижировать главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев. Нынешняя постановка балета "Любовь и Смерть" осуществлена хореографом Надеждой Малыгиной, художником-постановщиком является известный российский художник Дмитрий Чербаджи.

В спектакле примут участие ведущие солисты - народный артист Гюльагаси Мирзоев (партия Газан хана), заслуженные артисты Джамиля Керимова (партия Байджан), Макар Ферштандт (партия Ялынджика), Самир Самедов (партия Мелик хана), солисты Тимур Одушев (партия Азера), Аян Эйвазова (партия Смерти) и другие.

Балет "Любовь и Смерть" поднимает извечные вопросы бытия, вопросы о нашем предназначении, о жизни и смерти, о любви, дружбе и предательстве, о долге перед родиной, перед близкими, перед самим собой. Балет не только номинально, но и реально можно воспринимать как подлинную сагу, музыкальный парафраз вечной книги жизни под названием "Китаби Деде-Горгуд". Это спектакль о неумирающей любви и бессилии смерти перед подвигами героев.

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