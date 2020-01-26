В Бакинском книжном центре состоялась презентации книг, приуроченная к 70-летию Михаила Гусмана - ФОТО

В Бакинском книжном центре состоялась презентации книг "Формула жизни. Книга о папе и маме" и "Формула власти. 70 интервью в золотом галстуке", приуроченная к 70-летию первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь", известного бакинца Михаила Гусмана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер прошел в очень теплой и дружеской обстановке с участием видных общественных деятелей, представителей культуры и науки, творческой интеллигенции не только из Азербайджана, но и России и Израиля.

На открытии директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева поздравила Михаила Гусмана с юбилеем и отметила, что его книга - это дань уважения родителям и наглядный пример высокого уровня культурного сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Брат юбиляра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Азербайджана Юдий Гусман, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, израильский политик, писатель, журналист Иосиф Шагал, главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли, академик Российской академии художеств Вадим Гусейнов, президент Российского государственного гуманитарного университета, председатель Российского общества историков-архивистов, академик Ефим Пивовар, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу, народный художник Азербайджана, скульптор Фуад Салаев, один из основоположников жанра авторской песни в России, заслуженный деятель науки и искусств, член Союза писателей России, академик Александр Городницкий поделились своими мнениями об изданиях. В адрес юбиляра было сказано множество добрых слов и пожеланий, была представлена концертная программа, гостям преподнесены книги.

Формула власти. 70 интервью в золотом галстуке

Эта книга состоит из 70 интервью с выдающимися людьми современности. В ходе бесед мировые лидеры высказывались по актуальным вопросам политики и экономики, рассказывали о достижениях своих стран, делились личным мнением по широкому кругу вопросов. На долю героев книги - героев "Формулы власти" - королей и королев, президентов и премьер-министров - выпала великая миссия найти ответы на главные вызовы нового тысячелетия. В непринужденных беседах автора с героями речь идет не только об их пути к вершинам власти, но и об их личной жизни, пристрастиях, интересах, подчас далеких от высокой политики.

В то же время эта книга, рассчитанная на массового читателя, предоставляет возможность увлекательного путешествия по истории и культуре различных стран мира. В обращении к читателю Гусман отмечает, что неоценимую помощь оказали министр иностранных дел России Сергей Лавров, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, Виталий Игнатенко, стоявший у истоков "Формулы власти". За 20 лет в эфире "Формулы власти" состоялось почти 400 бесед с монархами, президентами, главами правительств и руководителями крупнейших международных организаций.

Формула жизни: Книга о папе и маме

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в городе Баку в семье подполковника медицинской службы, главного терапевта Каспийской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны, профессора Азербайджанского медицинского института Соломона Моисеевича Гусмана. Мать, Лола Юльевна Барсук, вначале актриса, а затем переводчица английского языка, профессор, была проректором Института иностранных языков Азербайджана, а затем Азербайджанского государственного педагогического института языков им. М.Ахундова.

Книга "Формула жизни. Книга о папе и маме" посвящена памяти родителей - Соломона Моисеевича Гусмана и Лолы Юльевны Барсук. В ней рассказывается об их безупречном профессиональном служении и преданности друг другу, детям, друзьям. Проникновенный рассказ Михаила Гусмана о родителях, об истории рода Гусманов, годах жизни в родном городе Баку соседствует в книге с воспоминаниями современников, деятелей науки и культуры, а также друзей и коллег Соломона Моисеевича и Лолы Юльевны. Михаил Гусман назвал книгу символом верности родителям и родному Баку.

"Эта книга о них и об их времени, о той яркой и безукоризненно честной жизни, которую они прожили ", - пишет автор в предисловии. Михаил Гусман так живо описывает события из жизни родителей, что при чтении книги, кажется будто ты был очевидцем происходившего, читатель буквально пропитывается атмосферой, неповторимой аурой тех лет. Но ведь все это было, жили такие люди - добрые, честные, искренние, отдававшие себя любимому делу. Да, Соломон Гусман и Лола Барсук создали свою формулу жизни: простота, скромность, честность, чувство долга и ответственности плюс огромная любовь - друг к другу, к своим детям, родным и близким, к людям. И читатель уже с первых страниц чтения распознает эту жизненную формулу, которую ее герои оставили в наследство не только своим детям - Михаилу Гусману и Юлию Гусману, но и теперь благодаря этой книге - многим.

"Когда уходят люди - талантливые, яркие, память о них хочется хранить всегда. Я хотел сохранить материальную память о своих родителях, я хотел в форме книги сделать памятник им. Я хотел, чтобы как можно больше людей узнали о нашем великом городе, о тех настроениях, чувствах и ощущениях, атмосфере, которая в нем царила и которая сохранилась по сей день", - сказал Михаил Гусман.

Мы узнаем в книге о роде Гусманов, среди которых литераторы, нефтяники, музыканты, строители, врачи... Все они как истинные бакинцы любили свой город, трудились во благо его. Например, брат дедушки Михаила Гусмана был директором Приморского бульвара до революции. И тогда этот бульвар был как ботанический сад на берегу моря, пишет автор по воспоминаниям своих родных. Мать, игравшая на сцене Марию Стюарт и умевшая создать дома атмосферу праздника. А среди студентов профессора Лолы Барсук очень много людей, которые по жизни стали успешными, известными журналистами, профессорами, дипломатами. Ее студентами были министр культуры Абульфас Гараев, профессиональный дипломат Фахраддин Гурбанов и многие другие.

В книге описаны очень интересные события, связанные с семьей Гусманов. А какой круг общения! Соломон и Лола Гусманы дружили с семьей Аркадия Райкина, с Марком Бернесом, Любовью Орловой, Махмудом Эсанбаевым. Кого только не бывало в квартире Гусманов по улице Петра Монтина! Мстислав Ростропович, Леонид Коган, Галина Волчек, Роман Карцев и Виктор Ильченко, Сергей Юрский... А среди друзей юных Михаила и Юлия Гусманов - юные же Полад Бюльбюльоглу и Муслим Магомаев. Соломон Гусман был знаком с известными советскими поэтами Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным, которые часто бывали в Баку. Есенина же врач Гусман лечил в Сабунчинской больнице. А однажды он спас 137 рабочих судоремонтного предприятия, поступивших в больницу с тяжелейшим отравлением. За это первый секретарь ЦК компартии Азербайджана Мир-Джафар Багиров наградил его знаком "Отличник здравоохранения СССР". Как лучший врач Каспийской флотилии он был отозван в Баку с фронта для того, чтобы сопровождать Иосифа Сталина во время его нахождения в Баку. Отсюда Сталин должен был поехать в Тегеран на встречу с президентом США и премьер-министром Великобритании.

Соломон Гусман был очень предан Баку, родному городу. Он не согласился уехать в Москву, где ему предлагали высокие должности. Такие заманчивые предложения делались и Лоле Барсук, которая тоже отказывалась от них. Следует подчеркнуть, что эта книга - своеобразная история и о Баку 40-70-х годов прошлого века, городе, который сейчас помнит не так уж много людей, но дух которого живет в старых бакинских улочках и дворах. Тех самых шумных дворах с добрыми, всегда готовыми прийти на помощь соседями. Вот таким оживает Баку в книге Михаила Гусмана.

Михаил Гусман этой книгой, можно сказать, учит всех нас любить своих родителей, наслаждаться каждой минутой их присутствия, ведь пока у нас есть родители, мы - дети, какими бы взрослыми ни были. Его книга - это гимн родителям. "Именно их человеческая мощь, их безукоризненная порядочность, выдающийся ум и феноменальная доброта являются для меня теми, к сожалению, недосягаемыми вершинами, к которым я стремлюсь всю жизнь, - пишет автор. - Это не просто красивые слова, а мое понимание масштаба этих людей, более того, понимание трагизма всей нашей жизни, потому что из нее уходят такие люди".

Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий и документов из семейного архива Гусманов, ТАСС и АЗЕРТАДЖ, ярко отображающих жизнь семьи и хронику ушедших лет.