7 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Для исполнения в опере партии Альмавивы руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашен ведущий солист Львовской Национальной оперы, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Николай Шуляк.

На партию Фигаро приглашен солист Одесского Национального академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Богдан Панченко.

В этот день в спектакле примут участие также ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета - заслуженные артисты республики Инара Бабаева (партия Розины), Турал Агасиев (партия Фиорелло), народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), солисты Нина Макарова (партия Берты) и Махир Тагизаде (партия Офицера).

Спектаклем будет дирижировать главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Н. Гасымова