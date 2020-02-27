В Международном центре мугама в Баку был продемонстрирован спектакль "Ходжалы - это было", посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az. Постановку представила труппа Азербайджанского государственного театра пантомимы.

Мероприятие прошло при организации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также при поддержке Международного центра мугама. На вечере минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, в своем выступлении рассказав о тяжких последствиях оккупационной политики Армении и преступлениях, совершенных против нашего народа, выразил свою уверенность в том, что совершившие это тяжкое преступление не останутся безнаказанными и ответят за Ходжалинский геноцид перед судом справедливости и перед Всевышним.

Рзаев подчеркнул, что сильное независимое Азербайджанское государство способно восстановить свою территориальную целостность.

Была отмечена важность донесения азербайджанских реалий языком искусства мировой общественности и высоко оценена творческая инициатива Азербайджанского государственного театра пантомимы в этом деле.

Талантливая труппа театра обратилась к эстетике пантомимы - один из древних видов искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов. Представители общин вынужденных переселенцев с глубокой скорбью восприняли игру актеров в спектакле, где они представили реалии Ходжалинской трагедии - геноцида армянских сепаратистов против мирного населения азербайджанцев, совершенного 26 февраля 1992 года.

Автор спектакля и режиссёр-постановщик - народный артист Бахтияр Ханызаде, художник-постановщик - Санубар Самедова, музыкальный редактор - заслуженный артист Эльман Рафиев. Роли исполнили Эльман Рафиев, Наргиля Гарибова, Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева, Нурлан Рустамов, Солмаз Бадалова, Лейла Атаева, Нурида Мусабейли, Эльхан Шахалыев и Джавад Нуриев.

Отметим, что впервые спектакль был представлен широкой общественности 25 февраля прошлого года в столице Болгарии Софии во время мемориальной церемонии, организованной министерством культуры Азербайджана и посольством нашей страны в Болгарии с целью информирования болгарской общественности о Ходжалинском геноциде.