Народный артист Мабуд Магеррамов: Соблюдая режим самоизоляции, мы обезопасим не только себя, но и окружающих

В мире число случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) растет в геометрической прогрессии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend народный артист Азербайджана, актер Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Мабуд Магеррамов.

"Поэтому нужно следовать карантинным мерам, и оставаться дома. Не нарушая самоизоляцию, мы можем обезопасить не только себя, но и окружающих. Нельзя относиться к этому спустя рукава, это в корне неправильная позиция. Те кто нарушает карантин должны серьезно задуматься о том, что подвергают опасности окружающих", - сказал народный артист.

Как отметил Мабуд Магеррамов, государство делает все необходимое для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции.

"В стране задействованы все ресурсы для борьбы с COVID-19. Государство принимает все меры для обеспечения безопасности граждан", - подчеркнул Магеррамов.

Народный артист рассказал, что не нарушает режим самоизоляции, и придерживается всех правил и рекомендаций в создавшейся ситуации.

"Я и члены моей семьи придерживаемся правил карантинного режима. Недавно, ко мне обратилась руководитель литературного проекта SÖZ Нигяр Гасанзаде с предложением прочитать сказку для детей. Конечно, сказку буду читать онлайн, сейчас обдумываю, как это сделать интересно и познавательно для юных зрителей. Хочу, чтобы мои внуки тоже приняли участие, озвучили свои реплики. Как видите даже во время карантинного режима можно найти себе занятие", - сказал он.

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.