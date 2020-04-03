Азербайджанский музей объявил акцию в поддержку медицинских работников

Азербайджанский национальный музей искусств приступил к проведению акции в поддержку медицинских работников страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе музея.

"Дорогие друзья, наши врачи сейчас днём и ночью стоят на страже покоя, мира, стабильности и, главное, здоровья населения страны. Думаем, сегодня каждый из нас хотел бы поделиться теплом и поддержать врачей и их пациентов. Мы решили объявить сбор художественных работ в поддержку медицинских работников. Присылайте, пожалуйста, свои произведения в любых жанрах: плакаты, комиксы, компьютерную графику, видео, рисунки, фотографии. Выбор творческих средств остается за вами. Все работы будут периодически появляться на нашем официальном сайте и на страницах в социальных сетях. Все произведения будут распечатаны на цветных принтерах и отправлены в городские больницы", - говорится в сообщении.

Авторы произведений могут отправить их на адрес электронной почты Азербайджанского национального музея искусств - museumofart.azerbaijan@gmail.com.