Наталья Шаровская: Мы сами можем вынести себе тяжелый приговор, нарушив карантинный режим
Во всем мире от заражения коронавирусом уже погибло более 50 тысяч человек, более миллиона инфицированы. Азербайджан принимает все необходимые меры для минимизации воздействия коронавирусной инфекции и ее распространения в стране.
Как передает Day.Az, сказала Trend актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народная артистка Наталья Шаровская.
"Хотелось бы выразить признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и внимание о нас. Поэтому вместе с супругом, главным режиссером нашего театра Александром Яковлевичем призываем всех жителей страны, друзей и наших любимых зрителей оставаться дома, так как это один из эффективных методов борьбы с коронавирусом. Мы сами себе и близким можем вынести тяжелый приговор, если будем нарушать карантинный режим, требования правительства и ВОЗ. В эти тяжелые дни каждый из нас должен подумать о нашей прекрасной стране, здоровье не только близких и родных, но и всего населения. Просим всех строго соблюдать правила личной гигиены, выходить на улицу только в случае крайней необходимости, в магазин, аптеку или к врачу, ни в коем случае не позволять старшему поколению выходить из дома - это очень опасно! Этот вирус никого не щадит! Очень уповаю на Господа Бога, чтобы скоро все это закончилось, и мы вновь вернулись в нормальную жизнь, встречаться, ходить в гости, вместе отмечать праздники и знаменательные события и радовать зрителей своими постановками. А пока надо потерпеть и посидеть дома. Каждый может читать книги, смотреть телевизор, рисовать, писать, играть в настольные игры, рассказывать какие-то истории, общаться со своими близкими и родными, благо современная техника очень развита. Мы все сейчас в одной лодке и от каждого зависит, чтобы она не утонула. Всем здоровья, счастья и успехов! Оставайтесь в хорошем настроении и верьте в самое лучшее!", - сказала Наталья Шаровская.
Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.
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