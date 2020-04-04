Народный артист Заур Рзаев: Все предпринимаемые государством шаги - свидетельство заботы о наших семьях

Все требования государства, направленные на предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции, мы должны неукоснительно соблюдать. Об этом сказал в субботу Trend народный артист Азербайджана и Дагестана Заур Рзаев, передает Day.Az.



"Все предпринимаемые государством шаги свидетельствуют о заботе, внимании и любви к нам, нашим семьям и потомкам, к нашему будущему. Обращаюсь ко всем в эту тяжелую пору - необходимо оставаться дома, поддерживать другу друга и выполнять требования нашего государства", - отметил Заур Рзаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране введены ограничения на передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года.