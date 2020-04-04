Заслуженный деятель искусств Аяз Салаев: Все жители Азербайджана должны следовать установленным правилам карантина

Государство принимает все меры по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сказал Trend заслуженный деятель искусств, киновед Аяз Салаев, передает Day.Az.

"Мы все чувствуем, что государство заботится о каждом жителе своей страны", - сказал заслуженный деятель искусств.

Аяз Салаев отметил, что все жители Азербайджана должны следовать правилам и рекомендациям, и ни в коем случае не нарушать режим самоизоляции.

"Даже если дома вам нечем заняться, предположим, нет книг, компьютера - все равно надо сидеть дома. Те, кто покидает дома без острой надобности, подвергают опасности и себя, и всех остальных. Для меня период самоизоляции - время осуществить мечту и написать сценарий", - сказал он.

Заслуженный деятель искусств также выразил признательность всем медицинским работникам страны.

"Я - сын врача, мой отец был самоотверженным работником. Сейчас я вижу таких же самоотверженных и преданных своему делу врачей, которые день и ночь находятся на дежурстве. Выражаю признательность работникам продовольственных объектов, а также всем, благодаря кому у нас в доме горит свет, идет вода, есть интернет... Я чувствую себя в огромном человеческом долгу перед всеми ними", - добавил Салаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.