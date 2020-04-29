Азербайджанцы вместе с зарубежными коллегами исполнили легендарный хит Фредди Меркьюри - ВИДЕО
Проекты министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət - Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") и Sərhədsiz musiqi ("Музыка без границ") объединили ведущих оперных исполнителей из тюркоязычных стран, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ведущие солисты оперных театров Алматы, Нур-Султана (Казахстана), Баку (Азербайджан), Ташкента (Узбекистан), Анкары (Турция) и Бишкека (Кыргызстан) исполнили легендарную песню британской рок-группы Queen We Are the Champions ("Мы - чемпионы"). Каждый из вокалистов из дома записал отрывок музыкального произведения, затем записи были смонтированы в один ролик.
Вокалисты выступили под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.
От Азербайджана в проекте приняли участие - директор телеканала Mədəniyyət, заслуженный артист Рамиль Гасымов, заслуженные артисты Ильхам Назаров и Илаха Эфендиева.
Автор идеи - режиссер Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Найля Рахмадиева.
We Are the Champions - песня британской рок-группы Queen из альбома News of the World. Это одна из известнейших песен группы. Она стала спортивным гимном миллионов болельщиков по всему миру. Пеня написана вокалистом Queen Фредди Меркьюри.
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