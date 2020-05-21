Владимир Путин наградил Чингиза Абдуллаева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы секретаря Союза писателей Азербайджана, автора детективных романов Чингиза Абдуллаева. Об этом сообщает портал правовой информации РФ, передает Day.Az.

Чингиз Абдуллаев - азербайджанский писатель пишущий в основном в жанре политического детектива.

Литературная деятельность его началась с нескольких лирических рассказов, среди которых "Вальс" (1981) и "Кусок хлеба" (1981-1982). Первое крупное произведение писателя - роман "Голубые ангелы" - было издано в 1988 году в Баку. Позже вышла в свет трилогия - "Закон негодяев", "Кредо негодяев" и "Совесть негодяев".