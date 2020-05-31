Народный артист призвал соблюдать правила, чтобы не заразиться коронавирусом

Значительное послабление особого карантинного режима в Азербайджане, к сожалению, привело к увеличению количества зараженных коронавирусом в стране. Вчера было выявлено 257 новых случаев инфицирования, что является максимальным показателем за все время карантина в стране. Это вызывает серьёзное беспокойство.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend актер Государственного академического национального драматического театра, народный артист Джафар Намиг Кямал.

"Начиная с сегодняшнего дня, срок особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 15 июня 2020 года, а также принято решение об устранении ряда ограничений. Это очередное послабление для нормализации жизни, но что мы видим в действительности? Почему-то люди в основном не соблюдают режим карантина, в частности, социальную дистанцию, и не надевают маски. На протяжении около трех месяцев, ежедневно, ежечасно, ежеминутно говорится о соблюдении правил карантина на телеканалах и СМИ, ведется очень активная пропаганда, в новостях сообщается о новом количестве зараженных и жертвах. Сколько можно повторять - почему не надеваете маски? Неужели так трудно соблюдать правила? Не думаете о себе, хотя бы позаботьтесь о здоровье близких и родных, ведь можете их заразить. Сколько примеров приведено, даже семьями люди госпитализируются", - отметил Джафар Намиг Кямал.

По его словам, постоянно доводится до внимания необходимость соблюдения медико-профилактических и гигиенических правил, минимизации контактов в общественных местах, соблюдения социальной дистанции, ношения защитных масок с целью предотвращения распространения коронавируса. Лица, не носящие маски в общественном транспорте и на остановках в Азербайджане, будут привлекаться к ответственности, предусмотренной Кодексом об административных проступках, что очень важно для предотвращения дальнейшего увеличения числа зараженных.