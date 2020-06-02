Художники из разных стран вспоминают Тогрула Нариманбекова

Известные художники из Азербайджана, России и Кыргызстана поделились воспоминаниями о видном представителе азербайджанского искусства, народном художнике СССР и Азербайджана, обладателе высших наград независимого Азербайджана - "Истиглал" и "Шараф" Тогруле Нариманбекове (7 августа 1930 года - 2 июня 2013 года), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Видеоролики с деятелями искусств из Азербайджана, России и Кыргызстана записаны дочерью Тогрула Нариманбекова заслуженным художником Азербайджана Асмер Нариманбековой в связи с седьмой годовщиной кончины мастера кисти.

Азербайджанская художница, преподаватель Ближневосточного университета (Северный Кипр), доцент Рена Амрахова подчеркивает, что о жизни и творчестве Тогрула Нариманбекова можно рассказывать очень долго. "Это один из величайших художников современности. Он очень ярко отображал Азербайджан на своих полотнах. Я счастлива, что общалась с ним, что родилась и жила в городе, где творил и создавал свои шедевры Тогрул Нариманбеков. Образы, созданные мастером кисти, до сих пор вдохновляют нас, художников, на созидание и новые творческие свершения", - добавила она.

По словам азербайджанского художника, преподавателя Ближневосточного университета, доцента Мурада Аллахвердиева, в Азербайджане ценят и уважают память Тогрула Нариманбекова. "Я человек, который очень хорошо его знал. Мы с ним дружили, я часто бывал в его мастерской. Очень хочу, чтобы память о Тогруле Нариманбекове всегда жила, особенно среди молодежи", - подчеркнул Аллахвердиев.

Российский художник Кодир Рахмонов отметил, что Тогрул Нариманбеков всегда с особой теплотой относился к молодому поколению.

"Хочу, чтобы в мире было больше людей, которые поддерживают, наставляют молодых художников. Тогрул Нариманбеков учил нас быть преданными искусству. Память о нем всегда с нами", - сказал он.

Заслуженный деятель искусств Кыргызстана Жылдызбек Молдахматов подчеркнул, что Нариманбеков оставил яркий след в изобразительном искусстве. "Еще студентом видел его работы на всесоюзных выставках, они всегда были яркими, необычными, отличались своими темпераментом", - отметил он.

Заслуженный деятель искусств Кыргызстана Жыргал Матураимов подчеркнул, что творчество Тогрула Нариманбекова в период его студенчества сыграло для него значимую роль.

Отметим, что на данный момент все художники находятся на Северном Кипре, куда приехали для участия в симпозиуме. Из-за карантинного режима им пришлось продлись свое пребывание там, и сейчас они трудятся в мастерской и пишут картины для выставок.

Тогрул Нариманбеков - видный представитель азербайджанского искусства живописи, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджанской Республики, народный художник СССР и Азербайджана, обладатель высших наград независимого Азербайджана "Истиглал" и "Шараф". Родился в Баку седьмого августа 1930 года.

Написанные Тогрулом Нариманбековым картины в жанрах портрет, пейзаж, натюрморт, бытовом жанре, являясь ценными произведениями современной азербайджанской живописи, успешно демонстрируются в престижных выставочных залах, художественных галереях и музеях искусств, хранятся в музеях различных государств и частных коллекциях.

Большую роль в развитии Тогрула Нариманбекова как большого мастера сыграли богатые традиции азербайджанского искусства, образцы старинной миниатюры и ковроткачества. Творческий путь художника занимает исключительное место в летописи национальной культуры и составляет одну из ярких страниц истории живописи.

Тогрул Нариманбеков скончался второго июня 2013 года и похоронен в Париже на центральном кладбище Пасси.