Усадьба в Минске стала площадкой для нового проекта Гюнеш Абасовой

Известная белорусская певица азербайджанского происхождения, артистка Молодежного театра эстрады города Минск Гюнеш Абасова представила видеоклип на композицию "Ne oldu bize" ("Что же случилось с нами?"),

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе исполнительницы.

Видеоклип презентовали на крупном турецком портале Netd Müzik. Отметим, что автором музыки и слов композиции "Ne oldu bize" является Гюнеш Абасова. Аранжировщик - Илья Поляков, сведение и мастеринг - Recording studio "MayStarRecords". Режиссёр видео и монтажер - Надя Казакевич, оператор - Андрей Киндеев, стилист - Светлана Князева, продакшен - EMF Production. Съемки видеоролика прошли на одной из усадьб в Минске.

Гюнеш Абасова - белорусская певица азербайджанского происхождения. Победитель и лауреат многочисленных международных фестивалей и конкурсов. Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Награждена высокой государственной наградой - медалью Франциска Скорины. Член международной Ассоциации Фестивалей и артистов - WAFA. Артистка-вокалистка высшей категории Государственного молодежного театра эстрады города Минск. После успешного выступления на конкурсе молодых исполнителей "Славянский Базар" в Витебске в 2005 году Гюнеш становится одной из популярных и востребованных артисток Беларуси. В 2006 году был записан первый сольный альбом певицы. В этом же году она приняла участие в телевизионном проекте "Песня года в Беларуси", в котором по результатам зрительского голосования с огромным отрывом победила с песней "Дочь Востока".

Гюнеш Абасова - обладательница "Музыкальной премии телеканала СТВ": победитель в номинации "Лучший номер года. Хореография" (2009 год); лауреат премии "Лучший женский вокал года в Республике Беларусь" (2010 год). Обладательница "Национальной музыкальной премии" в номинации "Лучший гастрольный тур года" (2013 год). В 2013 году стала обладательницей второй премии международного песенного конкурса Turkvision в городе Эскишехир (Турция). С 2015 года является председателем жюри данного конкурса. В 2017 году победила в номинации "Лучший вокал" конкурса Makfest в Македонии.