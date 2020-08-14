Азербайджанский режиссер выберет лучшие фильмы кинофестиваля в Индии

Азербайджанский кинорежиссер Шамиль Алиев в качестве члена жюри приглашен на VII Международный кинофестиваль Art Independent в городе Керала (Индия), передает Day.Az со ссылкой на Trend. На данном этапе члены жюри фестиваля в формате онлайн проводят просмотр и оценочную работу фильмов.

Представленные в конкурсе кинокартины оценивает международное жюри, в состав которого вошли - Шамиль Алиев (Азербайджан), Бухайк Ясин (Франция), Р. Сарат (Индия), Суреш Уннитан (Индия) и директор фестиваля Вену Наир (Индия).

Наряду с этим, фильм "Степняк" Шамиля Алиева в текущем году успешно продолжает участие в международных фестивалях. Так, киноленте присужден приз "Лучший художественный фильм" фестиваля Rome International Movie Awards 2020. Итоги фестиваля были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией коронавируса.

Фильм "Степняк" снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 55 призов и наград более 90 международных кинофестивалей и форумов. Два раза фильм "Степняк" участвовал в кинофорумах категории А - XVI Международном кинофестивале "Тёмные ночи" (Эстония, 2012 год) и 35-м Каирском международном кинофестивале (Египт, 2012 год) .

Сюжет фильма: молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.