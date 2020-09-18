Презентован оригинальный проект - молодой Узеир Гаджибейли прогуливается по обновленному Балаханы

Сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Этот праздник музыки вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

В связи с этим знаменательным событием Главное управление культуры города Баку презентовало новый видеоклип, в сюжете которого в обновленном поселке Балаханы прогуливается молодой Узеир Гаджибейли под музыку юных талантов. Клип снят компанией Light in Black. Авторы оригинально обыграли тему синтеза прошлого и настоящего.

Композицию "Аразбары" исполняют солисты Бакинского камерного оркестра и Бакинского детского и юношеского театра.