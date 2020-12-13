Украинцы исполнили азербайджанские народные песни "Ağacda alma" и "Sarı gəlin"

Азербайджанские народные песни "Ağacda alma" и "Sarı gəlin" в исполнении Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л.М. Ревуцкого прозвучали на репетиции коллектива в Киеве, который будет представлен в рамках проекта "Песни народов, живущих в Украине", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиции звучат на двух языках - азербайджанском и украинском. Почти 50 лет на концерты Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им.Ревуцкого ходят от мала до велика. И это не мудрено. Конечно, тут свою роль играет и правильно подобранный репертуар. Музыка авторская, уникальные обработки практически забытых авторов, европейская классика и украинский авангард - все это им под силу...Это Золотые голоса Украины!