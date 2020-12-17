Культура возвращается в Карабах

Министерство культуры Азербайджана подготовило видеоролик о памятниках и культурных центрах в Карабахе, которые были разрушены в результате армянского вандализма, но в ближайшее время будут восстановлены нашим государством.

Day.Az представляет данное видео: