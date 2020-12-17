https://news.day.az/culture/1299266.html Культура возвращается в Карабах - ВИДЕО
Культура возвращается в Карабах - ВИДЕО
Министерство культуры Азербайджана подготовило видеоролик о памятниках и культурных центрах в Карабахе, которые были разрушены в результате армянского вандализма, но в ближайшее время будут восстановлены нашим государством.
Day.Az представляет данное видео:
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