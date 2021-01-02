Молодой азербайджанский исполнитель, участник вокального телепроекта "Голос країни" ("Голос Украины" или "Голос страны") Джавид Мамедов представил музыкальный патриотический проект "44 Gün" ("44 Дня"), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Автором слов и музыки является сам Джавид Мамедов. Композиция посвящена Великой Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.

"Я преклоняюсь перед мужеством и доблестью наших шехидов и ветеранов Отечественной войны. Эти 44 дня войны показали и доказали, кто мы есть! Да здравствует родной Азербайджан", - говорит исполнитель.

Напомним, что Джавид Мамедов также является автором патриотической музыкальной композиции "Qarabağdan Salam (Məktub)" ("Привет из Карабаха (Письмо)"), которую он исполнил в дуэте с Азадом Шабановым.