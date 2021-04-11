Москвичей познакомят с шедеврами азербайджанского кино

Медиа-группа "Вечер", посвященная кинематографу, за время своего существования превратилось в полноценное культурное событие, которое знакомит людей c образцами современного традиционного, классического восточного кино о музыке, культуре, искусстве, а также с традициями и жизнью восточных народов.

Как передает Day.Az, ее миссия - формировать культурную повестку и ознакомить широкую публику с нестандартными, уникальными работами режиссеров Азии, Закавказья, Африки. Это широкий диапазон творческих находок.

Показы проходят на московских площадках, связанных с искусством. Так, 9 апреля в российской столице, в библиотеке им. Некрасова состоялся показ Драмы "Степняк" Азербайджанского режиссера Шамиля Алиева. Инициатором показа стала один из учредителей "Вечера", Олеся Оверчук.

"Фильм "Степняк" открывает для нашего сообщества цикл тюркского кино. Азербайджанский народ богат своими традициями. Их расцвет пришелся на 70-е. Легендарные киноленты "Можно ли его простить", "В этом южном городе", "Мачеха", "Бабек" , "Кёр оглу" и другие стали частью тюркского кино наряду с фильмами турецких, казахских узбекских, кинорежиссеров.", - сказала Оверчук в интервью.

По ее словам, она и ее коллеги намерены и далее знакомить московского зрителя с творчеством азербайджанских кинематографистов.