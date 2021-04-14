Изданы произведения Шаха Исмаила Хатаи о духовном совершенствовании и любви в исламе

Изданы поэмы великого азербайджанского поэта и полководца, основателя Сефевидского государства Шаха Исмаила Хатаи (17.07.1487 - 23.05. 1524) "Дехнаме" и "Насиятнаме", сообщили Day.Az в пресс-службе Hadaf Publishing.

Книги изданы "Hədəf Nəşrləri" по инициативе соответствующей комиссии при Союзе писателей Азербайджана.

Автор проекта, над которым работал большой коллектив, председатель комиссии, писатель, доцент Шамиль Садиг.

Шах Исмаил Хатаи - великая личность, оставившая глубокий след в истории Азербайджана. Он заложил основы единого азербайджанского государства, поднял национальный язык до уровня государственного, писал лирические и эпические стихотворения под псевдонимом Хатаи. Автор поэмы "Дехнаме", бейтов в жанре маснави "Насиятнаме". В его "Диван" (собрание сочинений) включены газели и другие стихотворения, написанные в различных жанрах. В стихах Хатаи ярко выражена мелодичность и красота азербайджанского языка.

"Насиятнаме" - это серия бейтов в жанре маснави, посвященная этикету (адаб) тасаввуфа (суфизм, духовное учение и практика в Исламе). Хатаи в этом произведении перечисляет качества, которыми должен обладать человек, вступивший на путь тариката (духовное совершенствование и познания религии в Исламе, практикуемые в суфизме), а также правила, которым он должен следовать. Кроме того, "Насиятнаме" представляет собой своего рода изложение учения кызылбашей и бекташи: "Бог един, нет равного и подобного Ему. Путь к нему лежит через тарикат. Видимый и приводящий - Он. На путь Бога выводит людей пир с добрыми речами. Этот мир - капля по сравнению с морем Бога. Но эта капля неотделима от моря. Эту истину можно постичь с помощью любви. Чтобы обрести любовь, надо возносить приветствия [Мухаммеду]. [Пророк] Мухаммед истинно поднялся на небо во время мираджа и увидел там [Имама] Али. Но это тайна. Вступившие в тарикат должны знать это и признавать 12 имамов. Поэтому необходимо найти муршида и приближаться с его помощью".

"Дехнаме" - это произведение считается одним из первых в жанре маснави в азербайджанской литературе. Хатаи создал его в возрасте 20 лет. "Дехнаме" означает "Десять писем", поскольку месневи содержит десять любовных писем между влюблённым юношей и его возлюбленной. Всего в поэме более 1400 двустиший (поэма состоит из 1532 бейтов). Содержание поэмы отражает переживания влюбленных, которые раскрываются посредством газелей, обращением к обобщенно-романтическим образам. Поэма отражает влияние народной поэзии и дастана - устного эпического повествования. Произведение также носит суфийский характер и содержит похвалы Имаму Али и падишаху. "Дехнаме" издавалось самостоятельно, но чаще всего оно или отрывки из него фигурируют в посвященных ему работах или поэтических сборниках, изданных в Азербайджане, России, Турции. Это произведение стало хрестоматийным в азербайджанской литературе.