Скончался известный азербайджанский художник
В Турции скончался член Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, известный художник Эльдар Зейналов. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в объединении.
Художник скончался от COVID-19, ранее Эльдар Зейналов перенес несколько операций на сердце.
Эльдар Зейналов родился 15 июля 1961 года в Нахчыване. Окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азим Азимзаде, Московский архитектурный институт (Государственная академия).
Мастер кисти на протяжении долгих лет жил в Италии, а затем жил и работал в Турции. Его произведения экспонировались в Австралии, Новой Зеландии, США, Японии, странах Европы.
Allah rəhmət eləsin
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