Юсиф Эйвазов поддержал участника российского шоу "Ты супер! 60+"

Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов поддержал участника шоу "Ты супер! 60+" на российском телеканале НТВ, сообщает Day.Az.

В вокальном проекте "Ты супер! 60+" принимают участие талантливые люди в возрасте от 60 лет, по тем или иным причинам оставшиеся без поддержки родных и близких. Среди них люди самых разных профессий - от полковника МВД в отставке, химиков и врачей до профессиональных музыкантов.

На шоу Юсиф Эйвазов поддержал 63-летнего Олега Жданова из города Серпухов Московской области.

Дуэтом Юсиф Эйвазов и Олег Жданов исполнили известную неаполитанскую песню "O sole mio". Их выступление вызвало восторг и бурные аплодисменты зрителей.

"От души желаю вам пройти в финал. Потому что у вас потрясающий голос и харизма - я восхищен!", - сказал Эйвазов, обращаясь к Олегу Жданову.