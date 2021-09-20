В Азербайджане прошел Фестиваль культуры народов России - ФОТО
В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" при организации Русского дома в Баку (Российский информационно-культурный центр) прошел Фестиваль культуры народов России "Мозаика языковых культур", сообщили Day.Az в пресс-службе Русского дома. Фестиваль прошел под открытым небом.
В фестивале приняли участие представители общин и музыкальные коллективы: от Русской общины Азербайджана - ансамбль "Играй, гармонь", от Татарской общины - ансамбль "Туган Тел" и азербайджанский танцор Фарид Казаков, от Лезгинской общины - ансамбль "Сувар" и его солистка Джавахир Абдулова. Кроме того, на мероприятии прозвучала азербайджанская народная музыка и были представлены танцы в исполнении коллектива "Нахыш" и представителей Молодёжного движения "Давам" - коллектива "Харыбюльбюль".
Специальным гостем фестиваля стал музыкальный коллектив из Москвы - Jazz du Soleil и его солистка Анна Кашина.
Гости фестиваля ознакомились с культурой отдельных народов России и посмотрели выступления творческих коллективов.
Ведущей мероприятия выступила автор и организатор международных музыкально-поэтических проектов, режиссёр-постановщик музыкальных фильмов, лауреат различных международных фестивалей авторской песни Вафа Мамедова.
Отметим, что одним из направлений деятельности Русского дома в Баку является представление культурного наследия России и содействие сотрудничеству в сфере культуры.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре