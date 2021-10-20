https://news.day.az/culture/1394005.html Великолепное 3D-шоу, посвященное творчеству Низами Гянджеви - репортаж Euronews из Баку - ВИДЕО
Великолепное 3D-шоу, посвященное творчеству Низами Гянджеви - репортаж Euronews из Баку - ВИДЕО
В Баку в течении трех дней проходил фестиваль света. Он был посвящен творчеству средневекового поэта Низами Гянджеви.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на фасадах зданий с помощью проекций были воссозданы миниатюры к поэмам Низами. Иллюстрации к поэме "Хамса" можно было увидеть на фасаде Национального музея азербайджанской литературы. Другие миниатюры можно было увидеть также на знаменитой Девичьей Башне.
2021 г. объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви".
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