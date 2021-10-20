Великолепное 3D-шоу, посвященное творчеству Низами Гянджеви

В Баку в течении трех дней проходил фестиваль света. Он был посвящен творчеству средневекового поэта Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на фасадах зданий с помощью проекций были воссозданы миниатюры к поэмам Низами. Иллюстрации к поэме "Хамса" можно было увидеть на фасаде Национального музея азербайджанской литературы. Другие миниатюры можно было увидеть также на знаменитой Девичьей Башне.

2021 г. объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви".